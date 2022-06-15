اليوم السابع
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القبض على عاملين سكبا مادة مشتعلة على بائع فى بولاق الدكرور

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:39 م
القبض على عاملين سكبا مادة مشتعلة على بائع فى بولاق الدكرور حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاملين لاتهامهما بالتسبب في حرق بائع بإلقاء مادة مشتعلة عليه في بولاق الدكرور، لاتهامه بمضايقته لشقيقة أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة بائع بحروق نتيجة إلقاء مادة مشتعلة عليه في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وذكر أحدهما أن البائع تسبب في مضايقة شقيقته، مما دفعه للانتقام منه وحرقه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

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