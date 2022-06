الفوضى تضرب طائرة بريطانية تحلق فوق السحاب بسبب تسريب المياه.. فيديو

نشبت حالة من الفوضى داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، إثر حدوث تسرب مياه كبير وغريب داخل مقصورة الركاب.

وحسب موقع سكاى نيوز، حاول طاقم طائرة الخطوط الجوية البريطانية عبثا وقف تسرب المياه التي كانت تسقط مثل المطر دون جدوى، والمشكلة في هذا التسرب أنه وقع بينما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 9 آلاف متر، أى فوق السحاب.

British Airways A380 cabin fills with water from the upper deck during a flight between Heathrow to Washington DC. The aircraft continued for a safe landing in Washington. https://t.co/Kx7E0JlCX5 pic.twitter.com/UOv7LOflsC