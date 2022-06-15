اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:52 م
أكرم القصاص
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الفوضى تضرب طائرة بريطانية تحلق فوق السحاب بسبب تسريب المياه.. فيديو

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:49 م
الفوضى تضرب طائرة بريطانية تحلق فوق السحاب بسبب تسريب المياه.. فيديو تسرب مياه داخل طائرة
وكالات

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نشبت حالة من الفوضى داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، إثر حدوث تسرب مياه كبير وغريب داخل مقصورة الركاب.

وحسب موقع سكاى نيوز، حاول طاقم طائرة الخطوط الجوية البريطانية عبثا وقف تسرب المياه التي كانت تسقط مثل المطر دون جدوى، والمشكلة في هذا التسرب أنه وقع بينما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 9 آلاف متر، أى فوق السحاب.

 

 

وكانت الطائرة قد غادرت مطار هيثرو في لندن ، الجمعة الماضية، وحطت في مطار العاصمة الأمريكية واشنطن في اليوم التالي، لكن لحسن الحظ، وقع التسرب في نهاية الرحلة تقريبا.

والطائرة من طراز "إيرباص إيه 380"، وتتكون من طابقين، وبوسعها استيعاب أكثر من 500 مسافر.

وأقرت الخطوط البريطانية بحدوث عطل في وحدة خزان المياه في الجزء الخلفي من الطائرة، ما أدى إلى غمر منطقة الأدراج التي يستعملها ركاب الدرجة الاقتصادية في الطائرة.

وقللت الشركة من خطورة ما حدث، معتبرة أنه لم يكن هناك أي شيء يتعلق بسلامة الطائرة، مشيرة إلى أنه جرى استبدال الصمام ومعالجة الخلل، وتمكنت الطائرة من العودة إلى بريطانيا في نفس اليوم الذي وصلت فيه إلى واشنطن.


طائرة بريطانية

تسرب ماء

الخطوط الجوية البريطانية

واشنطن



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