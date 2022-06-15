الفوضى تضرب طائرة بريطانية تحلق فوق السحاب بسبب تسريب المياه.. فيديو

وكالات

نشبت حالة من الفوضى داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، إثر حدوث تسرب مياه كبير وغريب داخل مقصورة الركاب.

وحسب موقع سكاى نيوز، حاول طاقم طائرة الخطوط الجوية البريطانية عبثا وقف تسرب المياه التي كانت تسقط مثل المطر دون جدوى، والمشكلة في هذا التسرب أنه وقع بينما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 9 آلاف متر، أى فوق السحاب.

British Airways A380 cabin fills with water from the upper deck during a flight between Heathrow to Washington DC. The aircraft continued for a safe landing in Washington. https://t.co/Kx7E0JlCX5 pic.twitter.com/UOv7LOflsC — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 14, 2022

وكانت الطائرة قد غادرت مطار هيثرو في لندن ، الجمعة الماضية، وحطت في مطار العاصمة الأمريكية واشنطن في اليوم التالي، لكن لحسن الحظ، وقع التسرب في نهاية الرحلة تقريبا.

والطائرة من طراز "إيرباص إيه 380"، وتتكون من طابقين، وبوسعها استيعاب أكثر من 500 مسافر.

وأقرت الخطوط البريطانية بحدوث عطل في وحدة خزان المياه في الجزء الخلفي من الطائرة، ما أدى إلى غمر منطقة الأدراج التي يستعملها ركاب الدرجة الاقتصادية في الطائرة.

وقللت الشركة من خطورة ما حدث، معتبرة أنه لم يكن هناك أي شيء يتعلق بسلامة الطائرة، مشيرة إلى أنه جرى استبدال الصمام ومعالجة الخلل، وتمكنت الطائرة من العودة إلى بريطانيا في نفس اليوم الذي وصلت فيه إلى واشنطن.