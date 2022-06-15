وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم الأربعاء، أنها تعمل على دراسة الأعراض التي شعر بها المصابون، ومتابعة الحالة الصحية للمخالطين لهم.

يذكر أن السلالتين (بي إيه. 4) و(بي إيه. 5) الفرعيتين من المتحور أوميكرون يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بفيروس كورونا (كوفيد-19).