أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 6 إصابات جديدة بالسلالة الفرعية من متحور "اوميكرون" "بى إيه.5" ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 11 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم الأربعاء، أنها تعمل على دراسة الأعراض التي شعر بها المصابون، ومتابعة الحالة الصحية للمخالطين لهم.
يذكر أن السلالتين (بي إيه. 4) و(بي إيه. 5) الفرعيتين من المتحور أوميكرون يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
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