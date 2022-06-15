العثور على جثة طفل غرق فى مياه البحر الصغير بالدقهلية

فريق المحافظات

عثر أهالي قرية ميت ضافر في ساعة مبكرة من صباح اليوم علي جثمان طفل سقط أمس داخل مياه البحر الصغير بالدقهلية، بعد أن انزلقت قدماه داخل المياه أثناء عودته مع شقيقه من درس تحفيظ القرآن.



استمرت عمليات البحث عن طريق قوات الإنقاذ النهري في محاولة للبحث عنه حتي ساعات ليل أمس المتأخرة، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه.



شهدت قرية ميت ضافر أمس يوما عصيبا بعد سقوط الطفل وتجمهر عدد من أهالي القرية تزامنا مع وصول قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري للمكان، واستمرت عملية البحث عن الطفل منذ الـ4 عصرا لساعة متأخرة من ليل أمس ولم يعثروا علي جثمان الطفل، ومع بداية الساعات الأولي من فجر اليوم ظهر جثمان الطفل علي سطح المياه وتمكن الأهالي من استخراجه.



تلقي مدير أمن الدقهلية، اللواء السيد سلطان، إشارة من البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بتلقي بلاغ من أهالي قرية ميت ضافر التابعة لنفس المركز، بسقوط طفل يدعي محمد أحمد مسعد 4 سنوات في مياه البحر الصغير الرابط بين مدينة المنصورة والمطرية أثناء عودته من درس تحفيظ القرآن رفقة شقيقه.



علي الفور تم تشكيل قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس ووصول قوات الإنقاذ النهري والتوجهه لمكان الواقعة محل البلاغ.