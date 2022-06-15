العثور على جثة شاب مجهول الهوية فى أرض زراعية بالمحلة

الغربية محمد طارق

تكثف الأجهزة الامنية بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية فى العشرينات من عمره ملقى فى الأراضى الزراعية بقرية المعتمدية .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى ، تفيد بعثورهم على جثة شاب فى العشرينات من عمره، ملقى فى أحدى الأراضى الزراعية بقرية المعتمدية ، علي الفور انتقلت قوة امنية الى محل البلاغ وبالكشف الظاهرى على الجثة تبين عدم وجود أى أصابات ظاهرية فى الجسد، أو طعنات، كما أنه لا توجد معه أى أوراق لأثبات شخصيته .

وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، ويكثف فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة .