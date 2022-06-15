اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تطلق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:20 ص
الصحة تطلق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 12 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة - البحيرة - مطروح - الغربية - دمياط - المنوفية قنا - سوهاج - أسوان - بني سويف - البحر الأحمر - جنوب سيناء.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 
 
حياه كريمه
حياه كريمه

 


الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

حياة كريمة

قوافل الصحه

وزاره الصحه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة