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"الصحة" تبحث إدخال خدمات جديدة بجراحات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:00 ص
"الصحة" تبحث إدخال خدمات جديدة بجراحات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تبحث وزارة الصحة والسكان إدخال خدمات جديدة في الجراحات التى تقدمها مبادرة القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات العاجلة، خاصة في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، بحسب مصادر مسئولة، توفير مصادر لتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، للعمل على تحسين الخدمات المقدمة، واستمرارية واستدامة الخدمة في مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المستلزمات الطبية.

ويأتى ذلك على ضوء توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى القائم بعمل وزير الصحة، بالتوسع في التعاون مع المجتمع المدني، المنظمات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت الطبية والمستشفيات التابعة لها، والاستعانة بالخدمات التي تقدمها لتقليل الضغط على المستشفيات العامة والحكومية، مع وضع ضوابط صارمة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


الصحة

قوائم الانتظار

الخدمات الجديدة

وزاره الصحه

اليوم السابع بلس



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