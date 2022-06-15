الشرقية تستعد لامتحانات الثانوية العامة بنظافة وصيانة المدارس.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس وتسوية الشوارع بالجليدر والتأكد من تغطية جميع البالوعات بجميع الطرق المؤدية إلى المدارس تزامناً مع إنطلاق إمتحانات الثانوية نهاية العام الدراسي 2021 / 2022.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمحيط المدارس، فضلاً عن تطهيرها من الداخل قبل استقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم من الإصابة بالفيروسات.

كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم التأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء وتوفير طفايات الحريق وغسل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياة بصورة مستمرة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشوارع بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، و مراجعة وصيانه أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع أي وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.

استعدادات محافظة الشرقية لامتحانات الثانوية



الشرقية تستعد لإمتحانات الثانوية



جانب من استعدادات المحافظة