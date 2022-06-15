السيطرة على حريق في طهطا شمال سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق في بحوش بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج دون حدوث إصابات، ورجحت التحريات، أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه ولم ينتج عن الحريق أى إصابات وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد موسى القاضى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، بنشوب الحريق بحوش ملك المدعو ياسر ل ح خ 42 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك الحوش، أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضاف باحتراق كمية من البوص وجذوع النخيل، ونفي الشبهة الجنائية، تم نحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.