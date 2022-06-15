السجن من عامين لـ5 سنوات لـ4 متهمين بإشعال النار فى مقهى بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى وسكرتير الجنايات مينا منصور، بالسجن عامين حضوريا لكل من " ا.ج.ح" و" ع.ج.ع" و " م.ج.م"، وغيابيا بالسجن 5 سنوات للمتهم "ج.ح.ع"، لاتهامهم بإشعال النيران عمدا فى مقهى.



تعود أحداث القضية رقم 7011 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلةأ بقيام المتهمين بإضرام النيران عمدا في مقهي مستخدمين مادة سريعة الاشتعال بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام كل من " ا.ج.ح" 22 سنة عامل و"ع.ج.ع" 27 سنة عامل و"م.ج.م" 26 سنة سائق توكتوك و"ج.ح.ع" عاطل بإلقاء زجاجة تحوي علي مادة سريعة الاشتعال (مولوتوف) في المقهي المملوك للمجني عليه "م.ص.ف" حال استقالهم دارجتين ناريين "توكتوك " ولاذوا بالفرار.



وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة ونتج عن الاشتعال حريق عدد 2 منضدة خشبية والمشمع أعلاها وكرسي خشبي وآثار الترسبات الكربونية المصاحبة للحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.