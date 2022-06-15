السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق بتهمة حيازة البانجو بالشرقية

صدر القرار برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر يناير المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، يفيد قيام النقيب أشرف قاسم، معاون مباحث قسم ثالث العاشر من رمضان برئاسة الرائد محمد أشرف، رئيس المباحث من ضبط "محمد ح ع" 34 عاما سباك، مقيم العاشر من رمضان، بحوزته 8 أكياس من مخدر البانجو "القنب" بقصد الاتجار والتربح من تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.