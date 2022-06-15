اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق بتهمة حيازة البانجو بالشرقية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:41 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق بتهمة حيازة البانجو بالشرقية المستشار نسيم بيومى
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 775 لسنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، بحيازة مخدر البانجو "القنب" بقصد الاتجار.

 

صدر القرار برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

 

تعود أحداث القضية لشهر يناير المنصرم،  عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، يفيد قيام النقيب أشرف قاسم، معاون مباحث قسم ثالث العاشر من رمضان برئاسة الرائد محمد أشرف، رئيس المباحث من ضبط "محمد  ح ع" 34 عاما سباك، مقيم  العاشر من رمضان، بحوزته 8 أكياس من مخدر البانجو "القنب" بقصد الاتجار والتربح من تجارته غير المشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


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