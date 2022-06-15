اليوم السابع
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الرى: إزالة 25 مخالفة على النيل فى 4 محافظات

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:48 م
الرى: إزالة 25 مخالفة على النيل فى 4 محافظات وزارة الرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة تعديات على نهر النيل فى "الغربية - الدقهلية - دمياط - سوهاج"، حيث تمت إزالة 25 مخالفات ليصل إجمالى ما تمت إزالته نحو 77 ألفا و107 مخالفات منذ يناير 2015.
 
واستعرض محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
 
أوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
 
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة، وأيضًا لكل الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات



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