الرقابة الإدارية تستعرض جهودها فى مجال التوعية والتعليم لمنع الفساد "فيديو"

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانا نصه: "مصر تستعرض جهودها فى مجال التوعية والتعليم والتدريب والبحوث لمنع الفساد خلال فعاليات جلسات الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ، والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد المنعقدتين بفيينا برئاسة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية".

وكان الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وPhillips Neri Kouuthon، التقى اليوم رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والمفتش العام لدولة بوركينا فاسو.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة والعمل على نقل الخبرات المصرية، فى مجال إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد من خلال تبادل الخبراء، وعقد البرامج التدريبية لجهات منع ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون ببوركينا، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة.