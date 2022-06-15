وقالت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية مساء - إن "صالح استقبل، في قصر السلام ب‍بغداد، وفداً ضم عدداً من شيوخ عشائر النجف الأشرف"، مبينة أنه "جرى بحث مجمل الأوضاع العامة في عموم العراق، وكذلك الأوضاع في المدينة".



وثمن صالح الدور الكبير الذي تلعبه النجف الأشرف والمرجعية الدينية وشيوخ العشائر ووجهائها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلاد، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار.