الرئيس السيسى يرحب بقرب اعتماد وثيقة أولوية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى

كتب محمد الجالى

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترحيبه بقرب اعتماد وثيقة أولوية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بقصر الاتحادية اليوم، الأربعاء.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء قبيل زيارتها إلى القاهرة دعم الاتحاد لمصر دعما كاملا في هذه الفترة السابقة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop27) الذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لأن المجتمع الدولي يحتاج أن يكون هذا مؤتمرا ناجحا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن هذه مسئولية كبيرة على عاتق مصر، لكنها تشكل كذلك فرصة كبرى ليرى العالم قيادة مصر وأن تقدمها يعد نموذجا يحتذى به.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر مليار يورو بمصر في الفترة ما بين 2021 و2027، ويمكن لهذا المبلغ أن يدر ما يصل إلى تسعة مليارات يورو كاستثمارات إضافية لمصر والاقتصاد، والبنية التحتية، ما يجعلنا نرتقي الآن بهذا الإنجاز للمستوى التالي.