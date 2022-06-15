الرئيس السيسى: نمضى بخطى ثابتة على طريق التنمية.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى: نمضى بخطى ثابتة على طريق التنمية.. الرئيس: نرحب بقرب اعتماد وثيقة "أولويات المشاركة بني مصر والاتحاد الأوروبى حتى عام 2027.. وحريصون على التوصل لاتفاق ملزم قانونا بشأن سد النهضة.. 27-COP فى شرم الشيخ تمثل فرصة ثمينة وعلى المجتمع الدولى العمل بجدية من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة.

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