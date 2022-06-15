الرئيس الأمريكي: سنبني صوامع مؤقتة على الحدود لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده ستبني صوامع مؤقتة على حدود بولندا مع أوكرانيا لتسهيل تصدير الحبوب لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط الحرب الروسية.

وقال بادين - في خطاب في فيلادلفيا حول الحلول المحتملة لارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد نقلته مجلة "بولتيكو" الأمريكية- "سنقوم ببناء صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا مع بولندا حتى نتمكن من نقل الحبوب من السيارات إلى الصوامع ومن ثم إلى أوروبا وإخراجها إلى المحيط وعبر العالم".

ويبحث المسئولون الأمريكيون والغربيون الجهود المبذولة لبناء صوامع مؤقتة في أوكرانيا ودول أخرى كوسيلة لزيادة سعة تخزين الحبوب بسرعة في أوكرانيا، حيث يمنع الحصار البحري الروسي أكثر من 25 مليون طن من الحبوب من الإمدادات الغذائية العالمية.

وحذر مسئولون أوكرانيون من أنه الشهر المقبل، سيبدأ المزارعون حصاد محصول القمح الصيفي، لكن لن يكون لديهم أي مكان لتخزينه.

ويشعر المسؤولون والمشرعون الأمريكيون بالقلق أيضًا من أن نقص الغذاء إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء قد يؤدوا إلى مجاعة جماعية واضطرابات سياسية وهجرة عبر أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط وربما أمريكا الوسطى في الأشهر المقبلة.