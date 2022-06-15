وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيجور كوناشينكوف - فى إيجاز صحفى نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن المقاتلات الروسية دمرت أربعة مدافع هاوتزر M777 الأمريكية ومحطة حرب إلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 في منطقة دونيتسك ، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 12 قذيفة من طراز Uragan MLRS في مناطق دونيتسك ولوجانسك.

ولفت المتحدث إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت نظامي دفاع جوي من طراز Buk-M1، وموقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ومركز اتصالات في منطقة دونيتسك، إضافة إلى مستودعات الذخيرة في منطقة لوجانسك بصواريخ روسية عالية الدقة.