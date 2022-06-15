اليوم السابع
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الداخلية الإيطالية: وصول 21945 مهاجرا إلى سواحل البلاد منذ بداية العام

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:45 ص
الداخلية الإيطالية: وصول 21945 مهاجرا إلى سواحل البلاد منذ بداية العام مهاجرين - أرشيفية
فاطمة شوقى

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أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن 21945 مهاجراً وصلوا إلى سواحل البلاد منذ بداية العام وحتى الآن، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
 
وقالت الداخلية التي أخذت بعين الاعتبار في تقريرها، عمليات الرسو التي تم رصدها بحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم، إن " في الفترة ذاتها من العام الماضي، كان هناك 17.420 وافداً بينما توقف الرقم عند 5585 عام 2020".
 
وذكر البيان أن "في اليومين الماضيين، وصل 83 شخصًا (22 أمس و61 اليوم) إلى سواحلنا، مما رفع إجمالي الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا منذ بداية الشهر الجاري إلى 2464"،  أما "في العام الماضي، ففي شهر يونيو بأكمله، كان هناك 5,840 وافداً، بينما في عام 2020 كان هناك 1,831".
 
ووصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أمس الثلاثاء 61 مهاجرا غير شرعى، بينهم قاصر تبلغ من العمر 12 عاما، كانوا على متن قارب صيد طوله 10 أمتار.
 
ونقلت وكالة أكى الإيطالية عن مصادر محلية بالجزيرة جنوب صقلية القول، إنه تم اعتراض قارب الصيد على بعد 2.4 ميل قبالة ساحل لامبيدوزا بواسطة زورق دورية تابع للشرطة، وتم نقل المهاجرين بعد إجراء فحص طبى أولى، إلى نقطة ساخنة فى منطقة إمبرياكولا، التى يتواجد فيها 444 شخصًا.

ايطاليا

المهاجرين

الهجرة

لامبيدوزا

اوروبا



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