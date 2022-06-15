الخارجية الأمريكية تؤكد على الصداقة بين أمريكا وولايات ميكرونيزيا

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم ، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحث مع رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة ديفيد بانويلو القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إن "بلينكن أكد على الصداقة الخاصة بين الولايات المتحدة وولايات ميكرونيزيا الموحدة التي تتميز بالالتزام بتأمين السلام والازدهار في منطقة جزر المحيط الهادئ".



وأثنى وزير الخارجية الأمريكي على الرئيس بانويلو لقيادته القوية في المنطقة بما في ذلك الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها ضد الاتحاد الروسي بعد هجماتها العسكرية على أوكرانيا.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: أنه تم الالتزام بالعمل معا لضمان الانتهاء الناجح وفي الوقت المناسب من المفاوضات المتعلقة باتفاق الارتباط الحر بصيغته المعدلة.



وكانت قد أعلنت ولايات ميكرونيزيا المتحدة في فبراير الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا.