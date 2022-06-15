الحكومة: العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتى عيد الأضحى وذكرى ثورة يوليو

كتبت - هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1443 هـ، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 7929.8 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جرجوب ـ بمحافظة مطروح، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في إقامة تجمعات عمرانية، لخدمة أهالي المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض بعد ناحية جرجوب ـ بمحافظة مطروح، من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء تجاري والظهير الخلفي له، الأولى بمساحة 11031.5 فدان، والثانية بمساحة 5420.3 فدان.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1126 لسنة 2022 لدراسة انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة بشان اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وذلك في ضوء ما تستهدفه الاتفاقية من ايجاد أداة لتيسير التجارة الدولية والترويج للوساطة بحسبانها طريقاً بديلاً من طرق تسوية المنازعات التجارية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع، لمحلات الدور الأرضي بالمول التجاري "أهناسيا"، لمدة 10 سنوات لشاغليها، ويضم المول التجاري دورين، كل دور به 56 محلا تجاريا.

ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بإتمام إجراءات التعاقد مع شركة العهد الجديد للخدمات البيئية، لتقديم خدمات الجمع السكني والتجاري ونظافة الشوارع لحي شرق وغرب شبين الكوم بالمحافظة، وذلك ضمن جهود الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية.