الحكم على متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى عين شمس.. خلال ساعات

كتب إيهاب المهندس

تنطق الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بحكمها في إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بعين شمس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وغريب عزت، وسكرتارية احمد مصطفى.

وخلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهمين، وخلال تلك الجلسة طلبت النيابة معاقبة المتهمين بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

ووجه للمتهمين وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.