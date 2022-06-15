الحج والعمرة السعودية تعلن نتائج القرعة الإلكترونية للحجاج من داخل المملكة

كتب محمد جمال

كشفت وزارة الحج والعمرة اليوم عن تسجيل 297,444 طلبًا ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بإقامة نظامية داخل المملكة لموسم الحج للعام الجارى 1443هـ، منها 62% لفئة الذكور و38% للإناث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت في بيان صحفي الوزارة أن إجمالى أعداد الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر تطبيق "اعتمرنا" والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، وستُرسَل رسالة (SMS) للمؤهلين اليوم تمهيداً لإتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة.

وشكلت فئة الشباب من 31 - 40 سنة أعلى نسبة من إجمالي الطلبات بواقع 38%، بعدها الفئة العمرية من 21 - 30 سنة بمعدل 23%، ثم الفئة العمرية ما بن 41 - 50 سنة بنسبة 21%، ونسبة 12% للفئة العمرية من 51 سنة إلى ما دون 65 سنة، وكانت الفئة الأقل لمن لم تتجاوز أعمارهم 20 سنة.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على هامش مشاركته في أعمال القرعة الإلكترونية وإعلان المؤهلين من الحجاج، إلى أن النظام الإلكترونى يحدد فى عملية الاختيار عدة شروط، أبرزها: ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاماً ميلادياً، واكتمال التحصين بحسب الحالة في تطبيق "توكلنا".

ولفت الانتباه إلى أن أعداد الطلبات المستبعدة شكلت نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الطلبات. وتركزت أسباب الاستبعاد في عدم استيفاء المسجلين للشروط أو عدم تطابق المعلومات مع حالة مقدم الطلب، وعدم استيفاء أحد الأفراد ضمن الطلب الواحد لأحد الشروط، موضحاً أنه أُتِيح تعديل الطلبات وأُضِيفت الخدمات خلال مدة التسجيل التي امتدت لعشرة أيام.

يذكر أن التحقق من الطلبات المسجلة كافة تم دفعةً واحدة بعد انتهاء المهلة واستيفاء الشروط، دون وجود أسبقية في التسجيل، ويمكن إرسال الاستفسارات والمقترحات كافة عبر البريد الإلكتروني: (care@haj.gov.sa)، أو الرقم الموحد 920002814، بالإضافة لحساب خدمة عملاء وزارة الحج والعمرة على منصة تويتر: (@MOHU_Care).