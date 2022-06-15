

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية، أنها ستحتضن بداية من 16 يونيو الجاري جزءًا من هذا التمرين الذي ستتمّ المرحلة الأهمّ منه بميدان الرمي ببنغيلوف وقبالة سواحل مدينة ڨابس بمشاركة تشكيلات عسكرية من الجيوش الثلاثة والصحّة العسكرية موزعين على مختلف مراحل التمرين بكلّ من تونس واليونان والمغرب.



وأضاف البيان أن هذا التمرين يهدف، من خلال الدروس النظرية والتمارين الميدانية، إلى تعزيز ودعم قدرات العسكري العمليّاتية والقتاليّة والرفع من الجاهزيّة للتصدّي للجريمة العابرة للحدود وتبادل الخبرات في التخطيط العملياتي المشترك بين مختلف القوات إضافة إلى التدخلات الطبية والأمن السيبرني.