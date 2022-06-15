ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن القرار جاء خلال الاجتماع، الذي عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، وبناء على اقتراح العديد من الوزراء الأفارقة، لاسيما النيجر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وتنزانيا.



وأعرب وزير الخارجية رمطان لعمامرة عن خالص شكره لنظرائه من البلدان الإفريقية والشمال الأوروبي على هذه الثقة، مؤكدًا أن بلاده لن تدخر جهدا لضمان نجاح هذا الاجتماع الهام، ومواصلة النتائج الإيجابية لاجتماع هلسنكي.



يذكر أن هذا المنتدى، الذي يجمع عددًا من الوزراء الأفارقة مع نظرائهم من بلدان الشمال الأوروبي، قد تم إنشاؤه في عام 2001، ومنذ ذلك الحين يعقد اجتماعات سنوية مكرسة للقضايا المطروحة على الساحة بهدف تعزيز الحوار والتعاون في مواجهة التحديات المعاصرة.