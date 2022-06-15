وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للبنك أن التوقيع جرى بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، ونائب رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي المكلف بالتنمية الجهوية والتكامل الإقليمي وتقديم الخدمات ياسين فال ومدير البنك في المغرب أشرف حسن.



وقال ياسين فال: "تشترك هاتان العمليتان في نفس كلمات السر: الجاذبية والتنافسية والتكامل.. إنهما لترسيخ الرؤية الإستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تتمثل في جعل المغرب مركزًا إقليميًا جذابًا حقيقيًا يخلق قيمة وتوظيفا".



وتقدر اتفاقية القرض الأولى بأكثر من 34 مليون يورو، كتكملة لقرض بقيمة 75 مليون يورو تم الحصول عليه بالفعل في 2018 لمشروع توسعة وتحديث مطار الرباط-سلا، بهدف تعزيز تنافسية وجاذبية منطقة الرباط - سلا الاقتصادية، استجابة للزيادة في الحركة الجوية في منطقة اقتصادية مزدهرة حول العاصمة، ولتلبية الاحتياجات اللوجستية المتزايدة للمستثمرين الاقتصاديين في البلاد، مما يستدعي مضاعفة السعة للشحن والركاب بأربعة اضعاف.



وتتعلق الاتفاقية الثانية بتمويل إضافي بقيمة 57 مليون يورو لميناء "الناظور ويست ميد"، كتكملة لقرض بلغ قرابة 113 مليون يورو مُنح في عام 2015، والهدف هو بناء محطتي حاويات بسعة عشرين قدمًا، ومحطة تحميل متخصصة بسعة أربعة ملايين طن، ومحطة بضائع وأخرى للمنتجات السائلة بسعات تبلغ كل منها 33 مليونا و 14 مليون طن على التوالي، ليتم دعم ميناء "الناظور ويست ميد" بمركز تجارى وصناعى ولوجستي يقع في منطقة اقتصادية متكاملة توفر فرص عمل جديدة.



وعلى مدار نصف قرن من الشراكة، بلغت محفظة استثمارات بنك التنمية الإفريقي في المغرب أكثر من 12 مليار دولار وتغطي التمويلات قطاعات الصحة والزراعة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والقطاع المالي.