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التعليم: لا يوجد إعادة تصحيح للامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:30 م
التعليم: لا يوجد إعادة تصحيح للامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد إعادة تصحيح للامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحا أنه تم تصحيح الامتحانات بدون تدخل عنصر بشرى وبعدالة كاملة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه يتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى وفق الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2022، والذى أكد أنه تشكل لجنة من معلمى المواد لتقدير أوراق الإجابة بكل مادة على أن تعلن نتيجة الطالب فى صورة تقديرات من 85 إلى 100" ممتاز ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، وأقل من 50 ضعيف.
 
وحددت الوزارة آلية النجاح فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام ، موضحة أنه إذا حصل الطالب على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها، وإذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سوف يتاح له دخول امتحانات الدور الثانى، كما شددت الوزارة على المدارس بأن أي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.
 
وأضافت أن الطالب الذي تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية ، سيدخل امتحانات الدور الثانى.

التربية والتعليم

امتحانات الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى

نتيجة الامتحانات الإلكترونية

ظهور نتيجة الصف الاول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني



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