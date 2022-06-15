اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البحوث الفلكية: غرة ذو الحجة فلكيًا الخميس 30 يونيو والسبت 9 يوليو عيد الأضحى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:13 ص
البحوث الفلكية: غرة ذو الحجة فلكيًا الخميس 30 يونيو والسبت 9 يوليو عيد الأضحى هلال - صورة أرشيفية
كتب: محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).

 

وبذلك تكون غــرة شهـر ذو الحجـة 1443هـ  فلكيا يوم الخميس 30/6/2022م.

وتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ  فلكيـًا يوم الجمعة 8/7/2022م.

ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ  فلكيا يوم السبت 9/7/2022م.

 

 

 


ذو الحجه

شهر ذو الحجه

عيد الاضحى

وقفه عرفات

معهد الفلك



الموضوعات المتعلقة

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال ذو الحجة اليوم لتحديد موعد عيد الأضحى 2021

السبت، 10 يوليه 2021 02:59 م

موعد عيد الأضحى 2021.. فلكيا غرة ذو الحجة غدا وأول أيام العيد 20 يوليو

السبت، 10 يوليه 2021 01:08 م

الجمعية الفلكية فى جدة تكشف تفاصيل ميلاد شهر ذو الحجة وأول أيامه فلكيا

الخميس، 01 يوليه 2021 11:49 ص

القارئة إيمان إبراهيم عبد الجليل تكتب: العشرة الأوائل من ذو الحجة

السبت، 25 يوليه 2020 10:00 ص

جمعية فلكية تكشف كواليس رؤية هلال ذو الحجة وأول أيام العيد بالسعودية

الإثنين، 20 يوليه 2020 06:23 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة