اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البحوث الفلكية: غدا فرصة مثالية لرصد وتصوير كوكب عطارد

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:30 ص
البحوث الفلكية: غدا فرصة مثالية لرصد وتصوير كوكب عطارد كوكب عطارد - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الخميس 16 يونيو مع ظاهرة فلكية وهى وصول كوكب عطارد فى أقصى استطالة.
 
وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن كوكب عطارد سيصل أقصى استطالة له تبلغ 23.2 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد، حيث يترائى الساعة 3:40 فجرا باتجاة الشرق إلى أن يختفى تماما فى زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
 
يذكر أن القمر يظهر بدرا فى الفترة من 13 إلى 15 يونيو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.
 
ووصل القمر ذروة البدر في 14 يونيو، حيث اكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.7℅، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة، حيث يكون حصاد ثمار الفراولة فى هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه قمر العسل.

عطارد

كوكب عطارد

عطارد فى استطالته العظمى

الفلك

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

كوكب عطارد يقترن بالشمس اليوم ويصل لأقرب نقطة من الأرض.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 مايو 2022 03:18 م

لا يفوتكم.. القمر يصل مرحلة البدر المكتمل اليوم وكوكب عطارد باستطالته العظمى

الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:30 ص

ظواهر فلكية في ليالى فبراير المتبقية.. اقتران القمر مع "بولوكس" في مشهد بديع يوم 13.. والبدر يسطع بالسماء يوم 16.. وكوكب عطارد يصل استطالته العظمى في نفس اليوم ويمكن تصويره.. والقمر يعانق المريخ قبل نهاية الشهر

السبت، 12 فبراير 2022 03:00 م

لهواة الظواهر الفلكية.. اليوم أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب عطارد

الجمعة، 07 يناير 2022 03:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة