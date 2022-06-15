البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الأربعاء، عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، وذلك من المرقسية بالإسكندرية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية.

وبذلك يستأنف قداسته عظاته بالاجتماع بعد توقف دام لشهرين، حيث كانت آخر عظات قداسة البابا فى اجتماع الأربعاء يوم 13 أبريل الماضى، وفى نهايتها أعلن قداسته عن توقف الاجتماع طوال فترتي أسبوع البصخة والخمسين المقدسة.

ويأتى استئناف قداسة البابا للاجتماع بالتزامن مع صوم الرسل والذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الأول والذي تبلغ مدته هذا العام 29 يومًا.