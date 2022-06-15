اليوم السابع
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البابا تواضروس يصل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ليستأنف العظات الأسبوعية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:48 م
البابا تواضروس يصل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ليستأنف العظات الأسبوعية البابا تواضروس
الاسكندرية جاكلين منير

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وصل اليوم البابا تواضروس إلى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، حيث يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، وذلك من المرقسية بالإسكندرية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية.

وبذلك يستأنف قداسته عظاته بالاجتماع بعد توقف دام لشهرين، حيث كانت آخر عظات قداسة البابا فى اجتماع الأربعاء يوم 13 أبريل الماضى، وفى نهايتها أعلن قداسته عن توقف الاجتماع طوال فترتي أسبوع البصخة والخمسين المقدسة.

ويأتى استئناف قداسة البابا للاجتماع بالتزامن مع صوم الرسل والذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الأول والذي تبلغ مدته هذا العام 29 يومًا.

الاسكندرية

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