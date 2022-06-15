"الاتحاد الروسي": زيارة زعماء الاتحاد الأوروبي لكييف ستدمر أوكرانيا ذاتيا

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قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، إن: "زيارة زعماء الاتحاد الأوروبي إلى كييف ستسهم في تدمير أوكرانيا لذاتها".



وأضاف كوساتشيف حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء أنه: "تجري الآن مناقشة حامية بشأن زيارة محتملة لثلاثة زعماء أوروبيين "فرنسا وألمانيا وإيطاليا" إلى كييف في وقت واحد،؛ أي أننا بصدد سماع ثلاثة أهداف وثلاثة موضوعات للزيارة في كل مكان، في إشارة إلى مزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، وتصدير الحبوب الأوكرانية وغيرها من السلع التي تحتاجها أوروبا من أوكرانيا، واحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".



ولفت إلى أن هذه الموضوعات الثلاثة جميعا مهمة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ومهمة للاتحاد الأوروبي وكذا حلف الناتو، قائلا: "إلا أنها تحمل أهمية ملحة للغاية فقط للقيادة الحالية في كييف، وأهمية أقل كثيرا بالنسبة للسكان، من مواطني أوكرانيا".



وشدد على أن أوكرانيا تدمر نفسها بنفسها من الداخل، بشكل ثابت ومستدام، ومحرك هذه العملية هم القوميون الأوكرانيون المتطرفون، ورعاتهم الوحيدون هم الجيران الغربيون لأوكرانيا، الذين يتظاهرون، من أجل الجغرافيا السياسية، بأن تدمير أوكرانيا له أسبابه الخارجية.



