اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:33 م
أكرم القصاص
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"الإعلام الأمني العراقي" يعلن اعتقال 4 إرهابيين في ديالى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:15 م
"الإعلام الأمني العراقي" يعلن اعتقال 4 إرهابيين في ديالى القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، اعتقال 4 إرهابيين من تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة ديالى شمالي العراق.


وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بناءً على معلومات استخبارية وجهد ميداني، ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية، يشكلون مفرزة أمنية مهمتها تنفيذ اغتيالات.


من جهة أخري، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، سقوط طائرة مسيرة في قضاء "عنكاوا" شمالي العراق، حيث اصطدمت بأحد أبراج الإنترنت.


وقال خوشناو - في تصريح مقتضب بثته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن طائرة مسيرة لم تعرف الجهة التي أطلقت منها، سقطت اليوم في قضاء عنكاوا التابع لمحافظة أربيل بكردستان العراق، وأنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.


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