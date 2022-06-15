وذكرت الخلية -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- : "انطلقت فجر اليوم عملية أمنية واسعة اشتركت فيها قطعات من الجيش العراقي لقيادات العمليات (صلاح الدين - سامراء - ديالى) بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش وتستهدف العملية تفتيش مناطق وادي العظيم".

وأضاف "في الوقت ذاته، انطلقت عملية أمنية واسعة أيضًا مشتركة بين الجيش العراقي (الفرقة الأولى) بإسناد طيران الجيش في مناطق شمال المقدادية وحوض نهر ديالى".