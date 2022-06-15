الإعدام لــ 3 أشخاص لقتلهم شخص واختطاف طبيب واحتجازه مقابل فدية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس بمعاقبة 3 أشخاص بالإعدام شنقا، لقيامهم بقتل شخص واحتجاز طبيب وسرقته بقصد طلب فدية، بدائرة قسم جرجا.

تعود أحداث القضية الى شهر يونيو 2014 عندما تلقت الأجهزة الأمنية ، بلاغًا من قسم شرطة جرجا يفيد بقيام 4 متهمين باقتحام عيادة المجنى عليه الطبيب "مينا .ث.ع"، طبيب أسنان، واقتياده تحت تهديد السلاح، وأثناء ذلك أعترض طريقهم يونان أيمن نعيم، الممرض بالعيادة فقاموا بالتخلص منه.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2014، عندما وجهت النيابة لكلا من م . أ 27 سنة موظف، و ح . ح 22 سنة سائق، و ع .27 سنة تاجر، تهمة قتل المجنى عليه ي. أ، مع سبق الإصرار والترصد بأن قام المهمان الأول والثالث بشل حركة ( م . ث 25 عاما ) طبيب، أثناء تواجده بعيادته واقتياده إلى الخارج داخل سيارة، وحال محاولة المجنى عليه الأول درأهما أطلق المتهم الأول عليه والا من الأعيرة النارية من بندقية آلية بحوزته، فى وجود المتهم الثانى، وقاموا بسرقة المنقولات الخاصة بالطبيب واحتجازه بقصد خطفه والحصول على فدية، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

وعقب تقنين الإجراءات، توصلت تحريات ضباط فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين ويقيمون دائرة مركز جرجا، وأضافت التحريات باتفاق المتهمين فيما بينهم على اختطاف الطبيب ومساومة أسرته على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه وقاموا باستئجار سيارة وتوجهوا لعيادة الطبيب وقام كل من المتهم الأول، وبصحبته المتهم الثانى بالصعود للعيادة، بينما ظل الثالث والرابع بالسيارة أسفل العقار يراقبان الموقف، وحال وصولهما قاما باقتياد الطبيب خارج العيادة تحت تهديد السلاح، وأثناء ذلك قام "يونان أيمن نعيم" الممرض بالعيادة، باعتراضهم فاطلقا عليه النار حتى سقط قتيلا فى الحال، ولاذا بالفرار بالسيارة، مصطحبين الطبيب وعقب استشعارهم بتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلى عنه بزمام قرية بندار مركز جرجا.