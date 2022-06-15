الأنباء الكويتية: وزير الدفاع الكويتى يعتمد كشوفات الترقيات للضباط من 7 دفعات

كتب محمد جمال

قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادرها أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد اعتمد كشوفات ترقية للضباط من 7 دفعات، في أكبر حركة ترقيات بتاريخ الجيش الكويتى، وذكرت الصحيفة الكويتية أن المرسوم سيصدر خلال الأسبوع الجارى أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وأوضحت مصادر ذات صلة، أن كشوفات الترقيات للضباط تشمل 3 دفعات من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد" وهي دفعات 24 و25 و26، ودفعتان من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد" وهما دفعتا 31 و32، ودفعة 37 من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم"، ودفعة 40 من رتبة "نقيب" إلى رتبة "رائد".

ولفتت المصادر إلى أن الترقيات سيتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بعد صدور المرسوم الخاص بها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن قام الوزير الخالد بتحريك ترقيات الدفعات المتأخرة عن موعدها، مضيفة أن هذه الحركة الموسعة فى الترقيات جاءت من أجل تجديد الدماء ورفع مستوى الأداء وإعطاء الفرصة للقيادات الشابة من مختلف قطاعات الجيش.

وذكرت المصادر أن الوزير الشيخ طلال الخالد سيشهد اليوم الخميس تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم من العاملين والمتقاعدين فى الجهات العسكرية.