"الأمن القومى الروسى": سنعمل على توسيع آفاق التعاون مع آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

أ.ش.أ

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري ميدفيديف أن موسكو ستعمل على توسيع آفاق التعاون مع الدولة الصديقة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقال ميدفيديف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن الغرب يسعى إلى إلحاق الضرر باقتصادنا، إلا أننا سنعمل على توسيع تعاوننا مع الدولة الصديقة ، مشددا على وجود آفاق كبيرة للتعاون الاقتصادي بين روسيا وتلك الدول.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد صرح أمس الثلاثاء أن العقوبات الغربية التي فرضت على بلاده تنعكس سلبا على الدول التي فرضتها، مشيرا إلى تراجع دور الدولار واليورو على الصعيد العالمي، مشددا على استحالة عزل بلاده عن المجتمع الدولي.