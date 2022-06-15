وقال جروندبرج - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - إنه " من الضروري أن تتيح الهدنة التخفيف من معاناة سكان تعز"، مذّكرا بأن حرية تنقل سكانها مقوّض منذ زمن .

وكان المبعوث الأممي الخاص لليمن قد أعلن - أول الشهر الجاري - الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لمدة شهرين، مؤكدا أن أطراف النزاع استجابت بشكل إيجابي إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية .

