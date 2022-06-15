استمرار حملات إزالة تعديات البناء المخالف فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد محافظة الشرقية، حملة لإزالة مبنى بالطوب الدبش ومونة الأسمنت، مقام بدون ترخيص على مساحة 80 متر بقرية الملاك، وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على عدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف وتطبيق القانون على الجميع.

وفي سياق متصل قامت رئاسة المركز بتنفيذ إزالة التعدي بالبناء المخالف عبارة عن فك شدة سقف بعرب زيدان التابعة للوحدة المحلية بطويحر، كما تم إزالة فورية للتعدي بالبناء المخالف بعزبة غيث بالعزازي عبارة عن معلف لتربية المواشي، كما تم فك سقف بمنزل مخالف بقرية عليم وتم التحفظ على الخلاطة المستخدمة في أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.