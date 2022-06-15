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ارتفاع هائل فى أسعار الغاز بأوروبا ليتجاوز 1150 دولارا لكل ألف متر مكعب

الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:05 م
ارتفاع هائل فى أسعار الغاز بأوروبا ليتجاوز 1150 دولارا لكل ألف متر مكعب الغاز الطبيعى -أرشيفية
كتب محمد جمال

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تسارع ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا، اليوم الأربعاء، بشكل حاد بزيادة بلغت أكثر من 10%، حيث تم تداولها فوق 1150 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبدأ ارتفاع الأسعار بعد أن أعلنت شركة جازبروم عن انخفاض جديد فى الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، وفقا لبيانات من بورصة لندن.

 

وفتحت العقود الآجلة لشهر يوليو عند 1069 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو أعلى بنسبة 2.4% من السعر المقدر يوم الثلاثاء 1043.5 دولار، وسرعان ما تسارعت الأسعار في النمو إلى ما يقرب من 9%، متجاوزة علامة 1130 دولارا، ثم بقت في مجال 1053-1097 دولارا. 

 

وبعد ذلك بدأت الأسعار فى النمو بسرعة مرة أخرى لتتجاوز الـ 1150 دولارا بنسبة +10.5%.

 

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة جازبروم الروسية، وقف تشغيل توربين غازى آخر من شركة سيمنز في محطة بورتوفايا، اعتبارًا من غد الخميس، وستكون الشركة الروسية  قادرة على توفير ما لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى نورد ستريم.

 

وقالت جازبروم فى بيان: "فيما يتعلق بنهاية الوقت بين عمليات الإصلاح قبل الإصلاح، أوقفت جازبروم تشغيل محرك توربينى غازى آخر من شركة سيمنز فى محطة ضاغط بورتوفايا".


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