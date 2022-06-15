إيطاليا تقلل من تأثير خفض "غازبروم" الروسية لإمدادات الغاز على مخزونها

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استبعد وزير التحول البيئي في الحكومة الإيطالية روبرتو تشينغولاني، تأثير التخفيض المعلن اليوم الأربعاء من شركة (غازبروم) الروسية في إمدادات الغاز على مخزون إيطاليا من الغاز الطبيعي.



وقال روبرتو -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي)- "إن تدفقات الغاز الطبيعي تتم مراقبتها باستمرار بالتعاون مع المشغلين وفي الوقت الراهن لا نواجه حالة حرجة".



وأعلنت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة في وقت سابق اليوم أن شركة (غازبروم) الروسية أبلغتها بتخفيض محدود في إمدادات الغاز الطبيعي يعادل نحو 15%، مشيرة إلي أن أسباب الخفض لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي.