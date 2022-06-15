إنشاء منطقة صناعية جديدة بميناء سفاجا البحرى تضاهى السخنة

وكشفت مصادر ملاحية، أن اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، التقي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتفقدا اعمال الحفر في رصيف الحاويات في ميناء الحاويات الجديد بميناء سفاجا البحري، حيث تم الاتفاق علي تخصيص قطعة أرض بمحيط الميناء لإنشاء منطقة صناعية بحرية لخدمة الميناء تضاهي المنطقة الصناعية بميناء السخنة .

وأكدت المصادر، ان رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومحافظ البحر الأحمر تفقدا اعمال حفر رصيف الحاويات بسفاجا بحضور مسئولى الهيئة والنقل البحرى بوزارة النقل والتي تعمل بها شركة الجرافات البحرية الوطنية، التي فازت بأعمال تكريك رصيف الحاويات بميناء سفاجا الجديد للوصول بغاطس بين 17 إلى 17.5 متر ، للسماح باستقبال أكبر سفن الحاويات.

كما سيتم تكريك مدخل الميناء ليصل إلى 19 مترا بدلا من الغاطس الحالي والذي يسمح بدخول مراكب بغاطس من 14 إلى 15 مترا، حيث يأتى ذلك لمواكبة خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية، ومن المتوقع إنهاء أعمال محطة الحاويات خلال أواخر عام 2023.