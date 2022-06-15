إنشاء منطقة صناعية جديدة بميناء سفاجا البحرى تضاهى السخنة

تنشئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والهيئات المختصة الأخرى، منطقة صناعية استثمارية جديدة بميناء سفاجا البحري لخدمة الميناء، تضاهي المنطقة الصناعية بموانئ السخنة بخليج السويس، وذلك لخدمة الميناء البحري والتي تقوم بدورها بخدمة محافظات الصعيد بشكل عام وتعتبر اهم الموانئ البحرية علي ساحل البحر الاحمر .
وكشفت مصادر ملاحية، أن اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، التقي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتفقدا اعمال الحفر في رصيف الحاويات في ميناء الحاويات الجديد بميناء سفاجا البحري، حيث تم الاتفاق علي تخصيص قطعة أرض بمحيط الميناء لإنشاء منطقة صناعية بحرية لخدمة الميناء تضاهي المنطقة الصناعية بميناء السخنة .
وأكدت المصادر، ان رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومحافظ البحر الأحمر تفقدا اعمال حفر رصيف الحاويات بسفاجا بحضور مسئولى الهيئة والنقل البحرى بوزارة النقل والتي تعمل بها شركة الجرافات البحرية الوطنية، التي فازت بأعمال تكريك رصيف الحاويات بميناء سفاجا الجديد للوصول بغاطس بين 17 إلى 17.5 متر ، للسماح باستقبال أكبر سفن الحاويات.
كما سيتم تكريك مدخل الميناء ليصل إلى 19 مترا بدلا من الغاطس الحالي والذي يسمح بدخول مراكب بغاطس من 14 إلى 15 مترا، حيث يأتى ذلك لمواكبة خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية، ومن المتوقع إنهاء أعمال محطة الحاويات خلال أواخر عام 2023.
وتشمل خطة تطوير ميناء سفاجا، إنشاء محطة متعددة الأغراض رقم 2 جنوب ميناء سفاجا والتي ستقام على مساحة 860 ألف م2 تقريبا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 مترا، حيث ستساهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.
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