إغلاق شاطئ النخيل بالإسكندرية للعام الثانى على التوالى لحماية المصيفين من الغرق

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهد شاطئ النخيل بمنطقة العجمي غرب محافظة الإسكندرية تواجد قوة أمنية لغلق الشاطئ، والذي كان صادر له قرار غلق منذ الصيف الماضي، تنفيذا لقرار النيابة وقرار محافظة الإسكندرية بسبب حالات الغرق التي يشهدها الشاطئ.



ومن جانبها كانت أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في وقت سابق، أن الشاطئ سيظل مغلقا أيضا خلال فصل الصيف لنفس الأسباب وعدم وجود أي جديد فيما تم الاتفاق عليه سابقا من إقامة سور حول الشاطئ والعمل على تلافي أزمة حواجز الأمواج.



وأضافت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قامت بتشكيل لجنة من بينها وزارة الإسكان وهيئة تعاونيات الإسكان، لحل أزمة البوابات بعد صدور حكم قضائي بإزالته وتنفيذ الحكم منذ عدة سنوات وراى مسئولو الإسكان أنه لا يجوز إقامة بوابات لعدم وجود الاشتراطات اللازمة لهذا الأمر.