إغلاق المجال الجوى فى سويسرا بسبب عطل معلوماتى بمطارى جنيف وزوريخ

وكالات الأنباء

أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" فى بيان إغلاق المجال الجوى السويسرى "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتى أدى إلى توقف الرحلات فى مطارى جنيف وزوريخ، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال البيان اليوم الأربعاء:" إن عطلا تقنيا حدث فى سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية".

وأشارت السلطات إلى أن الرحلات الجوية بالكامل في مطار جنيف توقفت بسبب عطل معلوماتي.

وأضافت أن "إغلاق المجال الجوي يسري حتى إشعار آخر، والعمل جار لإيجاد الحل".

وقال متحدث باسم مطار زوريخ، في وقت سابق، إن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت، في حين ذكر مطار جنيف على موقع "تويتر" أن حركة المرور لن تُستأنف قبل الساعة السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش.