إسعاف طالبة أصيبت بتشنجات داخل لجنة ثانوية أزهرية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

استقبل مستشفى أبو حماد المركزي بالشرقية، اليوم الأربعاء، طالبة بالصف الثالث الثانوية الأزهري؛ مصابة بتشنجات تعرضت لها أثناء تأدية امتحان الثانوية الأزهرية في لجنتها الامتحانية بمعهد فتيات في أبو حماد.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول الطالبة" آية.أ" 17 سنة، من قرية السناجرة التابعة لمركز أبو حماد؛ مصابة بتشنجات، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لها.



وتبين إصابة الطالبة بالتشنجات أثناء تأدية امتحانات الثانوية الأزهرية في لجنتها الامتحانية رقم 6 في معهد فتيات أبو حماد، الملاصق لإدارة أبو حماد التعليمية، فيما تم نقلها إلى مستشفى أبو حماد المركزي وإسعافها.