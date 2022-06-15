اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة موظف بالتضامن للتحقيق لارتدائه الجلباب فى أوقات العمل الرسمية سوهاج

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:38 م
إحالة موظف بالتضامن للتحقيق لارتدائه الجلباب فى أوقات العمل الرسمية سوهاج الموظف المحال للتحقيق بسبب الجلابيه
سوهاج- محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام بسوهاج مسئول مكتب التضامن الاجتماعي بأولاد يحيى قبلى بمركز دار السلام للشئون القانونية للتحقيق، وذلك بسبب ارتدائه الجلباب داخل العمل، ولسوء تعامله مع المواطنين والمسنين، وبناء على تعليمات من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكليف رؤساء المدن بالمرور على المصالح الحكومية ومتابعة العمل.

جاء ذلك فى زيارة مفاجئة لرئيس مركز ومدينة دار السلام وحدة التضامن الاجتماعى بأولاد يحيى قبلى بمركز دار السلام، حيث تم التفتيش على سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالوحدة، وتم إحالة مسئول وحدة التضامن للتحقيق لمخالفته الزى الرسمي للعمل الحكومى لارتدائه الجلباب ولسوء تعامله مع المواطنين والمسنين.

وأكد رئيس مدينة دار السلام أنه لن يسمح  بالتراخى فى العمل وخدمة المواطنين وقال: إننا جميعا من أجل خدمة المواطن وقضاء مصالح المواطنين وكلنا نعمل من أجل المواطن السوهاجى.

وحدة التضامن الاجتماعى
وحدة التضامن الاجتماعى

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

دار السلام

جلباب

التضامن الاجتماعى

اوفات العمل الرسمية

زى رسمي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة