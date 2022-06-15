إحالة موظف بالتضامن للتحقيق لارتدائه الجلباب فى أوقات العمل الرسمية سوهاج

سوهاج- محمود مقبول

أحال محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام بسوهاج مسئول مكتب التضامن الاجتماعي بأولاد يحيى قبلى بمركز دار السلام للشئون القانونية للتحقيق، وذلك بسبب ارتدائه الجلباب داخل العمل، ولسوء تعامله مع المواطنين والمسنين، وبناء على تعليمات من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكليف رؤساء المدن بالمرور على المصالح الحكومية ومتابعة العمل.

جاء ذلك فى زيارة مفاجئة لرئيس مركز ومدينة دار السلام وحدة التضامن الاجتماعى بأولاد يحيى قبلى بمركز دار السلام، حيث تم التفتيش على سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالوحدة، وتم إحالة مسئول وحدة التضامن للتحقيق لمخالفته الزى الرسمي للعمل الحكومى لارتدائه الجلباب ولسوء تعامله مع المواطنين والمسنين.

وأكد رئيس مدينة دار السلام أنه لن يسمح بالتراخى فى العمل وخدمة المواطنين وقال: إننا جميعا من أجل خدمة المواطن وقضاء مصالح المواطنين وكلنا نعمل من أجل المواطن السوهاجى.