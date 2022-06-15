إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب أمام محل أكل عيشه فى بنها للمفتى

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بإحالة أوراق 3 متهمين بقتل شاب أمام محل أكل عيشه بمنطقة بطا بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22178 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3022 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين قتلوا وآخر مجهول المجنى عليه "أحمد سامي على"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبينوا النية على قتله للانتقام أو الخلاص منه علی إثر خلافات سابقة نشبت بينهم، وأعدوا لذلك الغرض أدوات شوم وتوجھوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتی انهالوا عليه ضربا بالأدوات حوزتهم، فاستقرت برأسه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.



وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا وآخر مجهول في قتل المجنى عليه "السيد جلال السيد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبينوا النية على قتله للانتقام والخلاص منه وعلى إثر خلافات سابقة نشبت بينهم وأعدوا لذلك العرض أدوات شوم وتوجھوا إليه، حيث أيقنوا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأدوات حوزتهم فاستقرت برأسه قاصدين من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تعافى المجنى عليه سالف الذكر بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بأن اتحدت نواياهم بالسوء على النيل من المجنى عليهما وحرض على قتلهما ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وذلك التحريض على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمان الأول والثاني حازا وأحرزا أدوات "شوم" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها وحيازتها مسوغ قانونی أو مبرر من الضرورة المهنية أو العرفية.