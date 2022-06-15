أوكرانيا تعلن إحباط هجوم إرهابى استهدف قيادات البلاد

كتب محمد جمال

قال النائب الأول لوزير الداخلية الأوكرانى، يفين إينين، اليوم الأربعاء، إنه نتيجة لعمل الشرطة الوطنية الأوكرانية، تم منع هجوم إرهابي ضد قيادة البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" عن الوزير قوله: "بفضل المعلومات الواردة من مصادرنا العملياتية، تمكنا إلى حد كبير من منع هجوم إرهابي ضد قيادة دولتنا".

وفي الوقت نفسه، لم يذكر تفاصيل، مضيفًا أنهم سيخبرون بشكل أكثر تحديدًا عن منع هجوم إرهابي ضد القيادة في وقت لاحق.

وفقا للمسؤول الأوكراني، فإنه تم إنشاء 123 مجموعة لمكافحة التخريب في الشرطة الوطنية، وشارك في العمل ما لا يقل عن 1.5 ألف شخص.

وقال النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني، إنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تم اعتقال أكثر من 800 شخص يشتبه في قيامهم بأنشطة تخريبية وأنشطة استخباراتية ونقلهم إلى جهاز الأمن الأوكراني.