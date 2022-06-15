أوقاف الإسكندرية: صكوك الأضاحي مشروعا وطنيا وخدميا يحقق التكافل المجتمعي

الإسكندرية - فريق المحافظات

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية تحت رعاية الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف والشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة عددا من اللقاءات بالأئمة وقيادات الإدارات الفرعية، حيث التقى فضيلته أئمة إدارات ( المنتزة - الرمل - العجمي و الدخيلة)، وذلك لضبط إيقاع العمل الدعوي ووضع آليات جديدة لتوسيع نطاق دائرة العمل الدعوي بالمحافظة.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق أن أوقاف الإسكندرية قد قطعت شوطا كبيرا في ذلك حيث من خلال الأمسيات الدينية التي تقام أسبوعيا بالمسجد وكذلك الدروس والخواطر الدعوية التي تساهم في بناء وعي الجمهور وتصحيح المفاهيم عندهم بشكل كبير والبرامج التي أطلقتها الوزارة بالمساجد للحفاظ على النشء وتعليمهم صحيح الدين البرنامج الصيفي ومبادرة حق الطفل " مشيرا " على أهمية دور الإمام المجتمعي والخدمي فهو عنصر فعال ومؤثر في المجتمع .

وأكد وكيل الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي كونة مشروعا وطنيا وخدميا واجتماعيا من الطراز الأول غايته تحقيق شئ من التكافل المجتمعي وإيصال المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة مطالبا الأئمة ببذل مزيد من الجهد لتوعية الناس بأهمية هذا المشروع العظيم.