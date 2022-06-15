أوقاف الأقصر تنجح فى بيع 13 صكًا ضمن مشروع صكوك الأضاحى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يجرى العمل بمشروع "صكوك الأضاحي" على قدم وساق، وتم بيع 13 من الصكوك بمدن المحافظة حتى الآن، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نجح رجال إدارة أوقاف النمسا ببيع 6 صكوك سودانية، وديوان عام المديرية بيع 5 صكوك سودانية، وإدارة أوقاف إسنا قامت ببيع 2 صك بلدى، وبذلك يكون مجموع ما تم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الأضاحى حتى تاريخه 13 من الصكوك، حيث إنه من بين مفردات دور الأوقاف، ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء بيع صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية.



ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن صكوك الأضحية متوفرة فى 11 منفذا متنوعا، وهى ما يلي: (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - إدارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء إرسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس آب التالي 01062356548.